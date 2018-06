Bagdad (AFP) Dschihadisten der Gruppe Islamischer Staat (IS) haben offenbar einen kurdischen Kämpfer im Irak vor laufender Kamera enthauptet. Wie das auf die Überwachung islamistischer Webseiten spezialisierte US-Unternehmen Site mitteilte, werden in dem IS-Video mehrere gefangengenommene Kurdenkämpfer präsentiert. Drei von ihnen fordern demnach in dem Video ein Ende der Militärkooperation zwischen der Kurdenführung im Nordirak mit den USA. Ansonsten sei das Leben der Geiseln in Gefahr. Anschließend wird einer der Kurden in dem Video enthauptet.

