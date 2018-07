Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat das Vertrauen in seine Generaldirektorin Christine Lagarde nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen sie in Frankreich bekräftigt. "Der Exekutivausschuss ist über die jüngsten Entwicklung in dieser Sache informiert worden und bekräftigt sein Vertrauen in die Fähigkeit der Generaldirektorin, ihre Aufgaben weiter zu erfüllen", erklärte das Gremium am Freitag. Ein Gericht in Paris hatte am Mittwoch gegen Lagarde ein formelles Ermittlungsverfahren wegen "Nachlässigkeit" während eines Vorgangs in ihrer Zeit als französische Finanzministerin eingeleitet.

