Gießen (dpa) - Polizei und Staatsanwaltschaft haben einen Drogendeal mit Kokain im Wert von rund zwölf Millionen Euro vereitelt. Eine 49-Jährige aus Gießen wollte Anfang August 27 Kilogramm der Droge in London weitergeben. Das Kokain hatte sie aus Afrika eingeschmuggelt. Für welchen Markt es bestimmt war, ist noch unklar. Die mutmaßlichen Drogenkurierin sitzt in London in Untersuchungshaft. Mit ihr wurden vier britische Tatverdächtige festgenommen. Britische Polizisten hatten die Frau nach ihrer Einreise festgenommen, als sie die Drogen gerade einem weiteren Kurier übergeben wollte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.