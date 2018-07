Köln (dpa) - Bei der Lufthansa-Tochter Germanwings hat am Morgen der Pilotenstreik begonnen. Von dem Ausstand bis 12.00 Uhr sind vor allem Inlandsflüge betroffen. Bis zu 15 000 Passagiere können nach Angaben von Germanwings ihren Flug voraussichtlich nicht antreten. Besonders betroffen sind die Airports in Köln und Stuttgart. Aber auch in Düsseldorf, Berlin, Hannover, Hamburg und Dortmund werden Flüge gestrichen. Durch Verschiebungen und Verspätungen können auch am Nachmittag noch weitere Flüge ausfallen.

