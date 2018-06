Frankfurt/Main (dpa) - Im Streit um die Übergangsrente für ihre Piloten hat die Lufthansa an die Gewerkschaft Cockpit appelliert, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Durch einen Streik sei noch kein Tarifkonflikt gelöst worden, sagte ein Lufthansa-Sprecher. In dem Konflikt geht es um den bezahlten Vorruhestand für Flugkapitäne. Lufthansa erwartet von der Gewerkschaft einen konkreten Vorschlag zur Neureglung der Übergangsrente für die rund 5400 Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo.

