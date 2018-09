Kuala Lumpur (AFP) Mit der Streichung tausender Stellen, einem ausgedünnten Streckennetz und einem neuen Chef will die kriselnde Fluggesellschaft Malaysia Airlines eine Pleite abwenden. Der staatliche Investmentfonds Khazanah Nasional, der das Unternehmen komplett kontrolliert, kündigte am Freitag an, 6000 Stellen zu streichen - also etwa jeden dritten Arbeitsplatz. Den Namen der durch die beiden Unglücke im März und im Juli in Verruf geratenen Airline zu ändern, sei jedoch nicht geplant.

