Managua (AFP) Für den Bau eines gigantischen Kanals zwischen Atlantik und Pazifik haben in Nicaragua die Vorbereitungen begonnen. Das mit dem Bau beauftragte chinesische Unternehmen HK Nicaragua Canal Development Investment teilte am Donnerstag mit, es lasse nun das Land und die Grundstücke entlang des geplanten Verlaufs prüfen. Eine Firma untersuche mit der Unterstützung der Regierung in Managua und der Armee, wo Enteignungen nötig seien und wie viele Menschen für das Riesenprojekt umgesiedelt werden müssten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.