Moskau (AFP) Die Behörden in Russland haben nach Angaben der US-Fastfoodkette McDonald's mittlerweile zwölf Filialen im Land geschlossen. Mehr als hundert Filialen würden zur Zeit kontrolliert, teilte McDonald's am Freitag in Moskau mit. Die Behörden hatten in der vergangenen Woche zunächst drei Filialen in der russischen Hauptstadt geschlossen, nach ihren Angaben aus gesundheitlichen Gründen. Richter bestätigten die Schließungen für die Dauer von 90 Tagen am Mittwoch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.