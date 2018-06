Moskau (AFP) Angesichts drohender weiterer Sanktionen des Westens gegen Russland ist der Rubel am Freitagmorgen auf ein neues Rekordtief gegenüber dem US-Dollar gefallen. Erstmals mussten mehr als 37 Rubel für einen US-Dollar gezahlt werden. Das ist mehr als im März nach der Annexion der Krim durch Russland, als 36,75 Rubel für einen US-Dollar verlangt wurden. Auch der Kurs gegenüber dem Euro gab am Freitag weiter nach. Im Handel am Vormittag entsprach ein Euro 48,61 Rubel, ein Wert noch unter dem Rekordhoch im März. Auch die Kurse an der Moskauer Börse gaben am Freitag weiter nach.

