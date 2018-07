Köln (SID) - Präsident Thomas Weikert (Limburg) vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) übernimmt am Montag (1. September) auch beim Weltverband ITTF den Chefposten. Der frühere Bundesliga-Spieler folgt auf Adham Sharara. Der Kanadier hatte den mit 209 nationalen Mitgliedsverbänden zusammen mit Volleyball weltweit größten Sportverband seit 1999 angeführt. Seit dem vergangenen Spätsommer fungierte Weikert im ITTF-Präsidium bereits als Shararas Stellvertreter.

Sein 2005 angetretenes Amt als DTTB-Chef wird der 52-jährige Weikert trotz seines Aufstiegs in der ITTF weiterhin ausüben. Aufgrund Shararas Rückzug rückt Weikert automatisch an die ITTF-Spitze. Der Rechtsanwalt plant jedoch für den ITTF-Wahlkongress 2017 bei der voraussichtlich in Deutschland stattfindenden Einzel-WM eine Kandidatur als Präsident für eine volle vierjährige Amtszeit.

Weikert wird der dritte Präsident eines olympischen Weltverbandes aus Deutschland sein. Der Darmstädter Klaus Schormann lenkt seit 1993 bei der UIPM die internationalen Geschicke der Modernen Fünfkämpfer, und der Berchtesgadener Josef Fendt steht seit 20 Jahren an der Spitze des Rodel-Weltverbandes FIL.