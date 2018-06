Amsterdam (SID) - Vize-Europameister Marcel Hacker darf bei den Ruder-Weltmeisterschaften in Amsterdam weiter vom Titel träumen. Der 37 Jahre alte Vorjahresdritte aus Magdeburg gewann sein Halbfinale auf der Bosbaan überraschend vor Olympiasieger Mahe Drysdale (Neuseeland) und Vize-Weltmeister Angel Fournier Rodriguez (Kuba). Hacker war bisher nur 2002 in Sevilla Einer-Weltmeister geworden. Das Finale in Amsterdam findet am Sonntag statt.

"Den Olympiasieger und Vize-Weltmeister schlägt man nicht alle Tage. Ich bin einfach mein Rennen gefahren", sagte Hacker nach seinem ersten Erfolg über Drysdale.

Der Deutsche Ruderverband (DRV) ist in den Endläufen der 14 olympischen Klassen am Wochenende aber lediglich mit sieben Booten vertreten. So bescheiden fiel die Final-Bilanz seit der Olympia-Pleite 2008 in Peking, als die deutsche Flotte erstmals seit 52 Jahren ohne Goldmedaille geblieben war, nicht mehr aus.

Am Freitag löste bei schwierigen Windbedingungen außer Hacker nur der Männer-Doppelzweier mit Hans Gruhne/Stephan Krüger (Potsdam/Rostock) das Finalticket. Der Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann und der Frauen-Doppelzweier mit Julia Richter/Mareike Adams (Berlin/Essen) scheiterten im Halbfinale knapp.

Größte DRV-Goldhoffnungen sind der Deutschland-Achter und der Frauen-Doppelvierer.