New York (SID) - Tennis-Wunderkind Catherine Bellis hat bei den US Open in New York eine weitere Überraschung verpasst. Die 15 Jahre junge Amerikanerin unterlag in der zweiten Runde der Kasachin Sarina Dijas 3:6, 6:0, 2:6. Zum Auftakt hatte Bellis Australian-Open-Finalistin Dominika Cibulkova (Slowakei) geschlagen und war damit zur jüngsten Spielerin seit der Russin Anna Kurnikowa im Jahr 1996 avanciert, die ein Match im Hauptfeld der US Open gewonnen hat.

Bellis hatte nach dem Sieg bei den amerikanischen U18-Meisterschaften eine Wildcard für das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres erhalten. Die 60.420 Dollar Preisgeld (ca. 46.000 Euro) will Bellis nicht behalten, um ihre Karriere im US-College-Sport nicht zu gefährden. "Ich denke, ich werde vorerst Amateurin bleiben, um mir alle Optionen fürs College offen zu halten", sagte Bellis.