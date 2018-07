Ben Guerdane (AFP) Vor der tunesischen Küste sind am Freitag rund 15 Leichen aus den Fluten gefischt worden. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP berichtete von mindestens 14 Toten, ein Krankenhausmanager aus Ben Guerdane sprach von insgesamt 17 Toten. Die Leichen wurden an einem Strandabschnitt in der Nähe des Hafens Al Ktef zusammengetragen. Das Gebiet befindet sich unweit der Grenze zu Libyen.

