Moskau (AFP) Der russische Präsident Wladimir Putin hat die Rebellen in der Ostukraine aufgefordert, einen "humanitären Korridor" für eingekesselte ukrainische Soldaten zu öffnen. Damit sollten "unnötige Opfer" vermieden werden, erklärte Putin in der Nacht zum Freitag in Moskau. Nach der Einnahme des Grenzortes Nowoasowsk durch die Rebellen sollten die eingekesselten Regierungstruppen die Möglichkeit erhalten, sich durch den Korridor "aus der Kampfzone zurückzuziehen".

