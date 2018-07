Kiew (AFP) Bei der Gewalt zwischen prorussischen Separatisten und Regierungstruppen in der Ostukraine sind nach UN-Angaben seit Mitte April knapp 2600 Menschen getötet worden. Die Opferzahl sei in den vergangenen Wochen stark angestiegen, weil zunehmend in dicht besiedelten Gegenden gekämpft werde, heißt es in dem am Freitag vorgestellten Bericht. Die Tendenz sei "alarmierend", sagte der UN-Menschenrechtsvertreter Ivan Simonovic in Kiew.

