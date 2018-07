Miami (AFP) In der US-Metropole Miami haben Jäger ein fast vier Meter langes Krokodil erlegt, weil es zuvor ein junges Pärchen attackiert hatte. "Wir glauben, es ist das gesuchte Krokodil", sagte am Freitag ein Sprecher der Wildtierschutz-Kommission von Florida. Das 3,7 Meter lange Amerikanische Krokodil habe rund 140 Kilogramm gewogen. Das von Anwohnern "Pancho" genannte Reptil lebte in den Kanälen von Gables by the Sea, einem Stadtteil an der Küste von Miami im US-Bundesstaat Florida.

