Washington (AFP) Der Militäreinsatz gegen die Extremistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak kostet die USA jeden Tag rund 7,5 Millionen Dollar (rund 5,7 Millionen Euro). Wie der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, John Kirby, am Freitag sagte, stammt das Geld aus dem Budget für Auslandseinsätze. US-Präsident Barack Obama hatte Anfang August die Intervention im Irak angeordnet, um das US-Konsulat in der Kurdenhauptstadt Erbil und von den Dschihadisten bedrohte religiöse Minderheiten zu verteidigen.

