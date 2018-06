Beirut (AFP) Die USA haben mit umfangreichen Waffenlieferungen an den zunehmend vom syrischen Bürgerkrieg betroffenen Libanon begonnen. Die Sicherheitskräfte des Landes erhielten Waffen und Munition für den Kampf gegen "extremistische Gruppen, die die Sicherheit Libanons bedrohen", sagte US-Botschafter David Hale am Freitag bei der Ankunft von US-Waffenlieferungen auf dem Flughafen von Beirut. In den vergangenen Tagen hatten sich die libanesischen Sicherheitskräfte schwere Gefechte mit sunnitischen Rebellen in der Bekaa-Ebene nahe der syrischen Grenze geliefert.

