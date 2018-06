Washington (AFP) Die Chefin der US-Zentralbank, Janet Yellen, hat im Laufe ihres Lebens ein Millionenvermögen angehäuft. Der Wert liegt irgendwo in der Spanne zwischen 5,2 und 14 Millionen Dollar (3,9 bis 10,6 Millionen Euro), wie am Donnerstag veröffentlichte Dokumente der staatlichen Ethikbehörde zeigen. Demnach besitzt die 68-Jährige Anteile an Investmentfonds, bezieht mehr als 100.000 Dollar Pensionsleistungen jährlich von Universitäten und nennt eine wertvolle Briefmarkensammlung ihr eigen. Auch Unternehmensaktien etwa vom Rüstungskonzern Raetheon, dem Pharmakonzern Pfizer oder dem Bürobedarfshersteller Office Depot gehören ihr.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.