Berlin (AFP) Kurz vor dem 75. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs hat CDU-Generalsekretär Peter Tauber der Millionen Kriegsopfer gedacht. Der Krieg, den die deutsche Wehrmacht auf Befehl Adolf Hitlers am 1. September 1939 entfesselt habe, habe "unermessliches Leid für Millionen Menschen und für ganze Völker" gebracht, erklärte Tauber am Samstag in Berlin. "Nie zuvor wurden so viele Menschen Opfer unvorstellbarer Massenverbrechen, nie zuvor starben in einem Krieg so viele Zivilisten und nie zuvor waren die materiellen Schäden so groß."

