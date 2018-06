Brüssel (AFP) Angesichts der Eskalation des Ukraine-Konflikts zeichnen sich neue und schärfere EU-Sanktionen gegen Russland ab. Die EU-Staats- und Regierungschefs berieten am Samstagabend bei einem Gipfeltreffen in Brüssel über den blutigen Konflikt und den mutmaßlichen Einsatz russischer Soldaten in der Ukraine. Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine kündigten derweil eine weitere Großoffensive gegen die Regierungstruppen an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.