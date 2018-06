Brüssel (AFP) Die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten haben ihr Gipfeltreffen zur Krise in der Ukraine und zu europäischen Personalfragen begonnen. An dem Treffen am Samstag in Brüssel nimmt auch der ukrainische Präsident Petro Poroschenko teil, um über die Lage in seinem Land zu berichten. Angesichts der Rolle Russlands in dem Konflikt in der Ukraine sprechen die EU-Staats- und Regierungschefs über eine Verschärfung von Sanktionen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.