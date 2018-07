Paris (AFP) Im Kampf gegen die Wirtschaftskrise in Europa wird Italien Anfang Oktober ein EU-Gipfeltreffen zur Wachstumspolitik ausrichten. Bei dem Treffen am 6. Oktober solle es "um das Verhältnis zwischen Wachstum und (Haushalts-)Stabilität in Europa" gehen, sagte Italiens Regierungschef Matteo Renzi am Samstag in Paris nach einem Treffen von Europas sozialdemokratischen Regierungs- und Parteichefs. Haushaltsstabilität sei wichtig; es müsse aber auch "die Bedeutung von Wachstum betont" werden, sagte Renzi. Italien hat derzeit die EU-Ratspräsidentschaft inne.

