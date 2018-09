Brüssel (AFP) Litauens Staatschefin Dalia Grybauskaite sieht Russland "praktisch im Krieg gegen Europa". Russland befinde sich im Kriegszustand gegen die Ukraine, die näher an Europa rücken wolle, sagte Grybauskaite am Samstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel. "Das heißt, Russland ist praktisch im Krieg gegen Europa."

