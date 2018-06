Berlin (AFP) Um Forschungserfolge in Deutschland besser zu fördern, will die Bundesregierung in Kürze eine neue Hightech-Strategie verabschieden. Zu den strategischen Schwerpunkten sollen Gesundheits- und Werkstoffforschung sowie chemische Forschung gehören, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast ankündigte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.