Berlin (AFP) Mit einer Reihe von Maßnahmen will Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) die Lebensbedingungen von Tieren in der Landwirtschaft verbessern. "Dieses Thema hat für mich Priorität", sagte Schmidt dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Handlungsbedarf sehe er bei Tiertransporten und in der Schweinehaltung, aber auch bei Praktiken wie dem Schnäbelkürzen bei Geflügel oder dem Kupieren der Schwänze bei Ferkeln.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.