Brüssel (AFP) Die Berufung des polnisches Ministerpräsidenten Donald Tusk zum neuen EU-Ratspräsidenten ist offenbar entschieden - wie Amtsinhaber Herman Van Rompuy in einer ungewollt veröffentlichten Äußerung verraten hat. Als die EU-Staats- und Regierungschefs zu Beginn ihres Gipfeltreffens am Samstag in Brüssel in den Sitzungssaal kamen, zeichneten Kameras auf, wie Zyperns Präsident Nikos Anastasiades den bereits an seinem Platz sitzenden Van Rompuy fragt: "Haben wir Neuigkeiten? Ich habe gehört, das mit Donald ist ok?" Der Belgier antwortet daraufhin: "Ja, aber behalte es noch für dich."

