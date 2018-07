Brüssel (dpa) - Beim ihrem Gipfeltreffen in Brüssel wollen Europas Staats- und Regierungschefs weitere Sanktionen gegen Russland auf den Weg bringen. Er erwarte "harte Formulierungen" zur Ukraine-Krise in der Gipfel-Erklärung, sagte der finnische Ministerpräsident Alexander Stubb in Brüssel unmittelbar vor Beginn des eintägigen Sondertreffens. Möglich seien Verbote bei Waffenausfuhren, Finanzdienstleistungen oder Gütern, die auch militärisch eingesetzt werden könnten, erläuterte Stubb. Er nannte auch den Energie-Bereich, ohne auf Details einzugehen.

