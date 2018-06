Berlin (dpa) - Deutschland und Frankreich wollen einen neuen Anlauf für eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in der Asylpolitik und beim Umgang mit Bootsflüchtlingen im Mittelmeer starten. "Wir sehen die Not der Flüchtlinge", sagte Bundesinnenminister Thomas de Maizière nach einem Gespräch mit seinem französischen Amtskollegen Bernard Cazeneuve in Berlin. Ein Problem seien aber auch kriminelle Machenschaften von Schlepperbanden, die Menschen in gefährliche Situationen brächten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.