Liverpool (SID) - Der dänische Fußball-Nationalspieler Daniel Agger kehrt nach knapp neun Jahren beim ehemaligen englischen Rekordmeister FC Liverpool in seine Heimat zu Bröndby IF zurück. Der 29-Jährige, der noch einen Vertrag bis 2016 besaß, hatte die Klubführung um den Transfer gebeten.

Agger hätte nach der Verpflichtung des kroatischen Innenverteidigers Dejan Lovren vom FC Southampton für 25 Millionen Euro vermutlich keinen Stammplatz mehr in der Elf von Teammanager Brendan Rodgers gehabt. Die Ablösesumme soll bei gut 3,5 Millionen Euro liegen. Für Liverpool erzielte Agger, der bereits in der Jugend für Bröndby gespielt hatte, in insgesamt 232 Spielen 14 Tore.