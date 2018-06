München (SID) - Bayern Münchens Trainer Pep Guardiola und Franck Ribéry haben nach einem Bericht der Bild-Zeitung ihren Ex-Präsidenten Uli Hoeneß im Gefängnis in Landsberg am Lech besucht. Das Treffen habe demnach am Freitagvormittag stattgefunden und etwa zwei Stunden gedauert.

Hoeneß sitzt in der Justizvollzugsanstalt Landsberg eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren ab. Der 62-Jährige war im März wegen Steuerhinterziehung verurteilt worden.

Hoeneß pflegt sowohl zu Guardiola als auch zu Ribéry eine besondere Beziehung. Den Spanier hatte der ehemalige Vereinspatron von einem Wechsel nach München überzeugt und seitdem ein enges Verhältnis zu ihm. Für Ribéry ist Hoeneß eine Art Vaterfigur. Um den Franzosen hatte sich Hoeneß gerade in schwierigen Zeiten immer sehr intensiv gekümmert.