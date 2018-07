London (AFP) Ein vermutlich von seinen Eltern aus einem Krankenhaus in Großbritannien verschleppter tumorkranker Junge könnte nach Angaben der britischen Polizei inzwischen in Spanien sein. Es lägen Hinweise darauf vor, dass die Eltern mit dem möglicherweise in Lebensgefahr schwebenden Fünfjährigen und seinen sechs Geschwistern von Frankreich aus in die Region von Marbella gefahren seien, erklärte die Polizei am Samstag. Für das Kind sei es weiterhin "lebenswichtig", dass die Familie gefunden werde.

