Sanaa (AFP) Zehntausende Anhänger und Gegner der jemenitischen Regierung sind am Freitag in der Hauptstadt Sanaa auf die Straße gegangen. Im Norden versammelten sich zehntausende Anhänger der schiitischen Huthi-Rebellen nach dem Freitagsgebet auf der Straße zum Flughafen, um die Regierung zum Rücktritt zu zwingen. Zugleich kamen im Süden der Hauptstadt zehntausende Unterstützer der Regierung zusammen, um für die Einheit des Landes zu demonstrieren. Der UN-Sicherheitsrat verurteilte in einer Erklärung die Forderung der Huthi-Rebellen nach dem Sturz von Präsident Abd Rabbo Mansur Hadi.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.