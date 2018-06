Bogotá (AFP) Ein gefürchteter kolumbianischer Miliz-Kommandeur ist in Panama festgenommen worden. Armando Perez, auch bekannt als Omega oder Camilo, sei nach vier Jahren auf der Flucht bei einer gemeinsamen Polizeioperation gefasst worden, erklärte Kolumbiens Polizeichef Rodolfo Palomino am Freitag. Er erinnerte daran, dass derzeit 81 Haftbefehle gegen den früheren Anführer rechter Paramilitärs bestünden wegen Verbrechen wie Mord, Entführung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Insgesamt soll Perez in mehr als 5000 Morde verwickelt gewesen sein.

