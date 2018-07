Thum (SID) - Die beiden Leichtathletik-Europameister David Storl und Christina Schwanitz werden sich in den kommenden Wochen Eingriffen unterziehen. Kugelstoß-Weltmeister Storl wird am 18. September in Freiburg am linken Knie operiert, dies hatte er bereits bei der EM in Zürich angekündigt. Seine Disziplin-Kollegin Schwanitz teilte am Freitagabend beim Werfertag im sächsischen Thum mit, sich wegen Knieproblemen ebenfalls operieren zu lassen.

"Das mit dem Knie habe ich eigentlich schon seit fünf Jahren, aber jetzt schmerzt es richtig. Ich werde wie David auch in drei, vier Wochen an der Partellaspitze operiert", sagte die 28 Jahre alte Lokalmatadorin vom LV Erzgebirge, die in Thum mit 20,08 m zum dritten Mal in dieser Saison die 20-m-Marke überboten hatte.

Storl, in Thum mit 21,42 m ebenfalls siegreich, wird aber ebenso wie Schwanitz zunächst am Sonntag beim ISTAF in Berlin antreten. Dort sind alle vier deutschen Europameister am Start, neben Storl und Schwanitz sind dies Diskus-Olympiasieger Robert Harting (Berlin) und Antje Möldner-Schmidt (Cottbus) über 3000-m-Hindernis.