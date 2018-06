Maseru (AFP) Der Regierungschef des südafrikanischen Königreichs Lesotho ist nach eigenen Angaben wegen eines Militärputschs ins Ausland geflohen. Er habe sich aus Angst um sein Leben am Samstagmorgen in den Nachbarstaat Südafrika abgesetzt, sagte Tom Thabane dem britischen Rundfunksender BBC. "Ich wurde nicht vom Volk von der Macht verdrängt, sondern von bewaffneten Streitkräften", sagte Thabana. "Und das ist illegal." Thabane war als erster Oppositionspolitiker Lesothos durch Wahlen an die Spitze der Regierung gelangt.

