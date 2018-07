Bali (dpa) - Die Pannenserie bei Flugzeugen der spanischen Regierung wird länger. Außenminister José Manuel García-Margallo hatte jetzt zum zweiten Mal innerhalb von nur drei Tagen Ärger mit seinem Flieger. Wie spanische Medien berichteten, musste der Airbus A310

auf einem Flughafen der Insel Bali in Indonesien den Start abbrechen. Die Instrumente hätten eine zu geringe Leistung am rechten Triebwerk angezeigt, sagte der Pilot. Probleme am Triebwerk desselben Flugzeugs hatten erst am Donnerstag in Abu Dhabi zu einem Startabbruch geführt.

