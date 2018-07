Silverstone (SID) - MotoGP-Pilot Stefan Bradl (Zahling) hat im Qualifying zum Großen Preis von Großbritannien eine Top-Platzierung verpasst. Der 24 Jahre alte Honda-Fahrer belegte in Silverstone mit einer Bestzeit von 2:01,973 Minuten nur den neunten Platz. Die schnellste Runde drehte der alles dominierende WM-Spitzenreiter Marc Márquez aus Spanien (2:00,829/Honda), der in der laufenden Saison zum zehnten Mal auf die Pole Position fuhr.

Bradl, beim Freitagstraining zum 12. WM-Lauf noch Zweiter, erwischte am Samstag insgesamt einen gebrauchten Tag. In der dritten und vierten Trainingssession stürzte Bradl, zog sich dabei aber offenbar keine ernsthaften Blessuren zu.

In der Moto2 kam Jonas Folger (Tordera/Kalex) auf einen ordentlichen fünften Rang, Sandro Cortese (Berkheim) stellte seine Kalex auf Startplatz neun. Für Marcel Schrötter (Tordera/Mistral) reichte es nur zu Position 22, die Pole sicherte sich der Franzose Johann Zarco (Suter).

In der Moto3 geht Philipp Öttl (Ainring) vom 25. Startplatz ins Rennen. Im Qualifying drehte der Kalex-Pilot in 2:15,312 Minuten seine schnellste Runde. Seine dritte Pole Position der Saison sicherte sich der Spanier Alex Rins (Honda/2:13,112). Luca Grünwald (Waldkraiburg) tritt nach seiner Operation an der linken Schulter nicht zum Rennen am Sonntag an. Der 19-Jährige hatte zwar am Freitagtraining teilgenommen, verzichtete dann aber auf weitere Einsätze.