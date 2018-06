Ramallah (AFP) Israels Sicherheitskräfte haben Aktivisten zufolge diesen Monat 597 Palästinenser im Westjordanland und in Ost-Jerusalem inhaftiert. Damit säßen inzwischen mehr als 7000 Palästinenser in israelischen Gefängnissen, erklärte der Klub Palästinensischer Gefangener am Samstag in Ramallah. Die meisten Inhaftierten im August gab es demnach in Ost-Jerusalem und in der Stadt Hebron im Süden des Westjordanlands. Vor allem bei Demonstrationen aus Solidarität mit den Palästinensern im Gazastreifen war es dort zu zahlreichen Festnahmen gekommen.

