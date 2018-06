Gaza (AFP) Zumindest am Meer sollen sich die Menschen in Gaza sicher fühlen. Das hat sich Mohammed Bar zur Lebensaufgabe gemacht - und bewacht als derzeit einziger Rettungsschwimmer den Strand. "Das Meer ist alles für mich: mein Freund, mein Bruder, meine Familie", sagt der 21-Jährige. In schwarzer Badehose und weißem T-Shirt steht er auf seinem Beobachtungsturm und sucht den Horizont ab. Kleine Gruppen Jugendlicher stürzen sich in die schaumige Brandung. Bar versucht sie alle im Blick zu haben, stets bereits, sich in die Wellen zu stürzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.