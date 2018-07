Newport (AFP) Wenige Tage vor dem Nato-Gipfel in Wales sind am Samstag hunderte Pazifisten und Rüstungsgegner in Newport auf die Straße gegangen. Rund 1000 Demonstranten zogen durch die Stadt und schwenkten Transparente gegen eine Ausdehnung der Nato, gegen Atomwaffen, "imperialistische Kriege", Kapitalismus und den Gaza-Konflikt.

