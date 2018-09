Moskau (AFP) Nach Recherchen zum Einsatz russischer Soldaten in der Ukraine ist ein regionaler Abgeordneter der Oppositionspartei Jabloko seiner Partei zufolge verprügelt und verletzt worden. Jabloko teilte am Samstag mit, Lew Schlosberg sei am Vorabend von drei Unbekannten attackiert worden. Der 51-Jährige habe Verletzungen am Kopf und an den Augen erlitten, er befinde sich im Krankenhaus, sagte seine Ehefrau dem Radiosender Moskauer Echo. Er habe eine Gehirnerschütterung davongetragen und könne sich nicht mehr an den Angriff erinnern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.