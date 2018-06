Edmonton (SID) - Die deutschen Triathletinnen haben im kanadischen Edmonton zum Abschluss der WM-Serie die erhoffte Top-10-Platzierung deutlich verpasst. Rebecca Robisch (Saarbrücken) landete als beste Starterin der Deutschen Triathlon Union (DTU) auf dem 21. Platz, Anja Knapp (Dettingen) belegte am Ende Position 30. Die Amerikanerin Gwen Jorgensen holte in 2:00,05 Stunden den Sieg und machte damit auch ihren ersten WM-Triumph (5085 Punkte) perfekt. Die 28-Jährige hat in diesem Jahr fünf der acht Stationen gewonnen.

Robisch (1585) verbesserte sich zum Abschluss auf den 22. Gesamtrang, Knapp (1429) belegt den 27. Platz. Die Männer gehen am Sonntag an den Start, beste Chancen im deutschen Lager auf eine vordere Platzierung hat über 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen Gregor Buchholz (Saarbrücken), der seinen neunten Rang in der Gesamtwertung verteidigen möchte.