Köln (SID) - In der Fußball-Bundesliga kommt es im Abendspiel des 2. Spieltags ab 18.30 Uhr zum Top-Spiel zwischen Schalke 04 und Meister Bayern München, der seine Star-Neuzugänge Xabi Alonso und Mehdi Benatia dabei hat. Am Nachmittag feiert Aufsteiger SC Paderborn sein Auswärts-Debüt beim Hamburger SV. Bayer Leverkusen hat Hertha BSC zu Gast, Werder Bremen empfängt Tabellenführer 1899 Hoffenheim. Der VfL Wolfsburg trifft auf Eintracht Frankfurt, und der VfB Stuttgart bekommt es mit Rückkehrer 1. FC Köln zu tun. Anstoß der Partien ist um 15.30 Uhr.

Box-Weltmeister Marco Huck verteidigt seinen WBO-Titel im Cruisergewicht im westfälischen Halle gegen Mirko Larghetti. Die Pflichtaufgabe gegen den Italiener ist für Huck ein weiterer Schritt auf dem Weg ins angestrebte Lager der Schwergewichtler, ein Sieg würde zudem die 13. erfolgreiche Titelverteidigung für Huck bedeuten. Beginn ist um 22.35 Uhr.

Tennisprofi Philipp Kohlschreiber trifft bei den US Open in New York bereits zum dritten Mal in der dritten Runde auf den amerikanischen Aufschlagriesen John Isner. Der Augsburger, der in der zweiten Runde von der Aufgabe seines Gegners Michael Llodra profitiert hatte, konnte beide bisherigen Duelle gegen den Lokalmatador für sich entscheiden.