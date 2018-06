Beirut (AFP) Die Milizen des Islamischen Staats (IS) sollen dutzende jesidische Frauen aus dem Irak nach Syrien verschleppt und dort als Bräute an Dschihadisten verkauft haben. Es gebe mindestens 27 dokumentierte Fälle von Frauen, die für rund tausend Dollar (760 Euro) an IS-Kämpfer verkauft worden seien, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Insgesamt seien rund 300 Frauen und Mädchen im Irak entführt und als Kriegsbeute nach Syrien verschleppt worden. Das Schicksal der meisten von ihnen sei unklar.

