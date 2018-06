New York (SID) - Wimbledonsieger Novak Djokovic ist im Eiltempo ins Achtelfinale der US Open eingezogen. Der Weltranglistenerste aus Serbien ließ dem Amerikaner Sam Querrey beim 6:3, 6:2, 6:2 in 1:25 Stunden keine Chance und bleibt im Turnierverlauf ohne Satzverlust. Djokovic trifft am Montag entweder auf Philipp Kohlschreiber (Augsburg/Nr. 22) oder John Isner (USA/Nr. 13).

Mehr Mühe als Djokovic hatte Olympiasieger Andy Murray. Der US-Open-Champion von 2012 setzte sich gegen den Russen Andrej Kusnezow 6:1, 7:5, 4:6, 6:2 durch. Auf den an Position acht gesetzten Schotten wartet nun Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich/Nr. 9).