Madrid (dpa) - Mindestens 51 Islamisten aus Spanien sind in die Bürgerkriegsländer Syrien und Irak gereist, um dort als Dschihadisten zu kämpfen. Davon seien drei beim Versuch der Wiedereinreise nach Spanien festgenommen worden, sagte Innenminister Jorge Fernández Díaz am Samstag am Rande eines Treffens mit seinem französischen Amtskollegen Bernard Cazeneuve in Barcelona. Die beiden Minister erörterten die Fragen der Bedrohung durch den Dschihadismus für beide Länder sowie der illegalen Einwanderung im Mittelmeerraum und berieten über mögliche Maßnahmen.

