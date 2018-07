Mariupol (AFP) Die prorussischen Separatisten in der Ostukraine haben am Samstag eine weitere Großoffensive gegen die Regierungsarmee angekündigt. "Wir bereiten eine zweite große Gegenoffensive vor", sagte der Regierungschef der selbsternannten "Volksrepublik Donansk" Alexander Sachartschenko, am Samstag der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Seine Truppen seien gut ausgerüstet: "Die ukrainische Armee hat viel Ausrüstung, Munition und haufenweise Trophäen zurückgelassen", berichtete Sachartschenko. Binnen 24 Stunden hätten die Separatisten rund 40 Militärfahrzeuge erobert.

