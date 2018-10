Jaderberg (dpa) - Ohne Führerschein ist ein angetrunkener Mann aus Niedersachsen im Auto zu einem Ladendiebstahl gefahren. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Die Polizei leitete neben Anzeigen für den Diebstahl in einem Supermarkt in Jaderberg und der Trunkenheitsfahrt auch ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 46-Jährigen ein. Die Fahrzeugschlüssel beschlagnahmten die Beamten allerdings erst, als sie den Gesetzesbrecher wenig später erneut in dem Wagen entdeckten.

