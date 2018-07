Halle (dpa) - Profiboxer Marco Huck bleibt WBO-Weltmeister im Cruisergewicht. Der 29 Jahre alte Wahl-Berliner bezwang in Halle/Westfalen Herausforderer Mirko Larghetti aus Italien in zwölf Runden einstimmig nach Punkten. Huck steht nunmehr bei 38 Siegen in 41 Profikämpfen. Er hält den Titel der WBO seit August 2009.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.